Cloppenburg - 11 Traktoren aufgebrochen, Lenksysteme gestohlen

Zwischen Freitag, 14. August 2020, 18.00 Uhr und Montag, 17. August 2020, 07.30 Uhr kam es zu einem schweren Diebstahl auf einem Firmengelände in der Straße Zum Brook. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum dortigen Gelände und suchten insgesamt 11 Traktoren auf. Diese brachen sie auf und entwendeten Monitore und Lenksysteme aus diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 17. August 2020, kam es um 07.20 Uhr an der Einmündung der Straße Zur Hasebrücke und der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen wollte von der Straße Zur Hasebrücke auf die B213 auffahren. Hierbei übersah er einen 20-jährigen Roller-Fahrer aus Löningen, der auf dem Radweg der B213 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Rollerfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfall/ Unfallbeteiligter gesucht

Am Montag, 17. August 2020, gegen 10.26 Uhr, kam es in der Straße Soestensteig auf dem Parkparkplatz eines dortigen Supermarktes zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 24-jähriger Fahrer aus Lindern sowie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit ihren PKW gleichzeitig rückwärts aus ihren Parklücken heraus. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am PKW des 24-Jährigen, einem schwarzen Daimler C 250 CDI Kombi, entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Verkehrsteilnehmer und bittet diesen sowie mögliche Zeugen sich bei der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) zu melden. Der Verkehrsteilnehmer wurde beschrieben als männlich, ca. 60 Jahre alt, bekleidet mit einem rot/weiß kariertem Hemd. Die Person soll einen blauen Opel Vectra, älteren Baujahrs mit Cloppenburger-Kennzeichen mitgeführt haben. Auf dem Beifahrersitz habe eine Frau gesessen.

