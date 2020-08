Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Einbruch in Putenmastanlage

In der Zeit zwischen Samstag, den 15.August 2020, gegen 16.30 Uhr und Sonntag, den 16.August 2020, um 06.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Putenmastanlage am Kartzfehner Weg ein und entwendeten dort eine Waschmaschine. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bösel (Tel.:04494-308) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 16. August 2020, gegen 16.02 Uhr, kam es auf der Thüler Straße (B72) zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Saterland befuhr die B72 in Richtung Friesoythe, als dieser nach links vom Fahrstreifen abkam und in den Gegenverkehr geriet. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW einer 64-jährigen Fahrerin aus Goldenstedt. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 64-Jährige sowie eine 33-Jährige Beifahrerin, welche sich im PKW des 43-Jährigen befand, leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell