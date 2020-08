POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg von Samstag, 15.08.2020 bis Sonntag, 16.08.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss - Bei einer Verkehrskontrolle eines PKW BMW, am Samstag, 15.08.2020, gegen 12:10 Uhr, in Cloppenburg, Kessener Weg, wurde festgestellt, dass die 57-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Drogenkonsum wurde eingeräumt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen - Am Samstag, 15.08.2020, um 12:40 Uhr ereignete sich in Löningen, Herzlaker Straße, ein Verkehrsunfall, wobei eine Person schwer und drei weitere Beteiligte leicht verletzt wurden. Ein 46-jähriger Ukrainer, ein 19-jähriger aus dem Heidekreis, sowie ein 50-jähriger aus dem Kreis Viersen befuhren in genannter Reihenfolge mit einer Sattelzugmaschine, PKW Daimler und PKW Audi mit Anhänger die B213 aus Richtung Lingen kommend in Fahrtrichtung Löningen. Als die Sattelzugmaschine und der dahinterfahrende PKW Daimler verkehrsbedingt abbremsen mussten, erkannte der Fahrzeugführer des PKW Audi dies zu spät und fuhr auf den PKW Daimler auf. Dieser wurde dann auf die Sattelzugmaschine aufgeschoben. Die 47-jährige Beifahrerin des PKW Daimler wurde bei dem Auffahrunfall schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des PKW Daimler, sowie zwei Mitfahrer im PKW Audi erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 15.08.2020, um 00:05 Uhr führte ein 26-jähriger aus Bremen seinen PKW, Audi A5, im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Er war auf der Krapendorfer Straße in Lastrup unterwegs, als ihn Beamte der Polizei Löningen kontrollierten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Es wurden erhebliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Verkehrsunfallflucht- Eine 19-jährige Lindernerin befuhr am Samstag, 15.08.2020, gegen 17:10 Uhr, mit ihrem PKW VW, den Linderner Damm in Löningen aus Richtung Lindern kommend in Richtung Löningen, als ihr in einem Kurvenbereich ein bislang unbekannter PKW entgegenkommt und die Kurve schneidet. Der PKW VW wich nach rechts aus, geriet ins Schleudern und überschlug sich in einem Maisfeld. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der entgegenkommende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-9500 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 15.08.2020, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW Daimler die Gerhard-Hauptmann-Straße aus Richtung Kessener Weg kommend. Hier wurde er von einem entgegenkommenden, bislang unbekannten PKW gestreift, der im Anschluss noch einen auf dem Seitenstreifen geparkten PKW Nissan touchierte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können, mögen sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-18600 in Verbindung setzen.

Garrel - Sachbeschädigung - In der Zeit von Freitag, 14.08.2020, 22:00 Uhr bis Samstag, 15.08.2020, 14:50 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Täter in der Straße Pämerhauk in Garrel ein Garagentor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter der Rufnummer 04474-310 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 15.08.2020, in der Zeit von 12:40 Uhr bis 12:50 Uhr kam es in Löningen, Bremer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf einem Parkplatz geparkter PKW Hyundai wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-9500 entgegen.

Essen / Oldb. - Trunkenheit im Verkehr - Am Abend des 15.08.2020, gegen 22:20 Uhr, wurde ein 36-jähriger aus Essen / Oldb. mit seinem PKW VW, auf der Straße Bloumenplancken in Essen / Oldb. kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,09 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht - Ein 18-jähriger aus Bakum befuhr mit seinem PKW Audi, am Samstag, 15.08.2020, gegen 22:30 Uhr, den Prozessionsweg in Cloppenburg in Fahrtrichtung Molbergen und beabsichtigte hier auf einen Parkplatz einer Bankfiliale abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender PKW erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW Audi auf. Nach Zeugenangaben entfernte sich die Unfallverursacherin mit einem roten PKW von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Am PKW Audi entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

