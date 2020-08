Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechtaa

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw Gegen 10:55 Uhr verlor ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Rechterfelder Straße in Fahrtrichtung Rechterfeld womöglich unbewusst ein massives Metallteil. Im Anschluss überfuhren gleich drei Pkw diesen Gegenstand, so dass an den Fahrzeugen zum Teil erheblicher Sachschaden bestand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Visbek (04445/ 351) zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht Gegen 15:35 Uhr touchierte eine 79-jährige Wildeshauserin auf der Marienstraße beim rückwärts Ausparken mit ihrem VW Golf einen auf der gegenüberliegenden Seite abgestellten Transporter. Nachdem die Verursacherin danach zuerst kurz anhielt, setzte sie anschließend ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde allerdings von Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Die Fahrerin konnte so im Anschluss ermittelt werden.

Goldenstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Gegen 21:30 Uhr kam es am Freitagabend auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall als ein 47-jähriger Goldenstedter mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei Bäume und ein Verkehrsschild prallte. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand (AAK-Wert 2,67 Promille) und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und bei ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 14.08.20, um 23.45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Goldenstedter mit einem Transporter die Straße Oyther. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren gab er gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien an. Dem 32-Jährigen erwartet nun Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bakum - Verkehrsunfallflucht Am Samstagmorgen, 15.08.20, kam es in der Zeit von 04.00 Uhr bis 04.23 Uhr am Kreisverkehr Bokerner Damm/ L848 in Bakum zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein anfangs unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem schwarzen Audi Q7 den genannten Kreisverkehr, kam im Bereich der Ausfahrt L848 nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen (Vorwegweiser). Anschließend entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung. Gegen 08:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei einen beschädigten Audi Q7 in der Allensteiner Straße in Vechta. Anhand des Schadensbildes ließ sich der Pkw dem Unfall zuordnen. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass ein 18-jähriger Vechtaer zur Unfallzeit mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen ist, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Vechta, Tel.: 04441-9430.

Rückfragen bitte an:

Polizei Vechta

PHK Reinke

Telefon: 04441/ 943-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell