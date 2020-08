Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für den Bereich Stadt und Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 12.08.2020, 23:50 Uhr, bis Donnerstag, 13.08.2020, 10:00 Uhr, wurden in Garrel an der Hauptstraße von der Außenterrasse eines Restaurants zwei Sonnenschirme mit einem Durchmesser von 4 m entwendet. Es handelt sich dabei um Schirme mit dem Werbeaufdruck "Warsteiner". Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Garrel unter der Telefonnummer 04474 / 310.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14.08.2020 Uhr, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße in Garrel aus Richtung Nikolausdorf kommend. In Höhe eines Geldinstituts streifte er beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw Ford C-Max. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 250 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der der Telefonnummer 04471 / 18600.

Essen (Oldenburg) - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, 14.08.2020, gegen 16:05 Uhr, befuhr ein 46 - jähriger Essener mit seinem Pkw die Wilhelmstraße in Essen (Oldenburg). Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58%o. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14.08.2020, in der Zeit von 18:40 bis 23:15 Uhr, kam es in Cloppenburg, Bether Feldkamp beim Sportplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen geparkten VW Golf. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der der Telefonnummer 04471 / 18600.

Garrel - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 15.08.2020, gegen 00:30 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein Pkw Mercedes in Varrelbusch, Alte Dorfstraße, gegen einen Straßenbaum gefahren sei. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Pkw nicht mehr an der Unfallstelle. Unweit des Unfallortes konnte ein Mercedes mit frischen Unfallspuren festgestellt werden. Ein 29-jähriger Garreler wurde als Fahrzeugführer ermittelt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 %o. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Weiterhin wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da der Beschuldigte keinen Führerschein besitzt. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

