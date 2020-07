Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200709 - 0677 Frankfurt-Höchst: Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Der Fahrer eines weißen Mercedes Citan stellte am Mittwoch, den 8. Juli 2020, gegen 07.20 Uhr, sein Fahrzeug auf einer Baustelle in der Billtalstraße ab. Da er lediglich noch eine Tür auf dem dortigen Gelände abschließen wollte, ließ er den Schlüssel stecken und begab sich zu der etwa 30 Meter entfernten Tür. Diesen kurzen Augenblick nutzte ein bislang unbekannter Dieb und entwendete das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen F-EZ 466. In dem Wagen befanden sich u.a. noch zwei Digitalkameras der Marken Canon und Panasonic sowie ein Akkuschrauber der Marke Bosch.

Der Dieb wird beschrieben als etwa 180 cm groß, dunkler Teint, schmal und bekleidet mit einer Kapuzenjacke.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Wagens und/oder zum Täter erbittet die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199.

