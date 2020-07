Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200709 - 0674 Frankfurt-Fechenheim/Riederwald: Handy am Ohr

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochabend, den 08.07.2020, konnten bei Kontrollmaßnahmen in den Stadtteilen Fechenheim und Riederwald zahlreiche Verstöße im Straßenverkehr festgestellt werden.

Beamte des 18. Polizeireviers, unterstützt von Kräften der Bereitschaftspolizei, positionierten sich zur späten Stunde mit stationären Verkehrskontrollen auf der Hanauer Landstraße und Am Riederbruch. Einige der Verkehrsteilnehmer nahmen es mit den Regeln der Straßenverkehrsordnung nicht ganz so genau. Besonders auffällig waren die insgesamt 17 Handyverstöße, welche die Beamten konsequent ahndeten. Für die "Ertappten" dürfte sich das Telefonat nicht gelohnt haben, da wenigstens 100 Euro Bußgeld und 1 Punkt fällig werden.

Für zwei der kontrollierten Personen war die Fahrt sogar komplett zu Ende. Gegen 22:15 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit einem Mietfahrzeug in die Kontrollstelle. Nachdem bei ihm festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie alkoholischer Getränke Auto gefahren war, musste er schließlich die Schlüssel abgeben und das Fahrzeug stehen lassen. Nach der Blutentnahme und der erbrachten Sicherheitsleistung von 600 Euro, konnte er schließlich wieder gehen. Bei der Kontrolle eines weiteren Fahrzeuges stellten die Beamten bei einer 19-jährigen Beifahrerin fest, dass sich diese unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Sie kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und musste am nächsten Morgen in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell