Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen (01.03.2020) in der Steiermärker Straße einem 20 Jahre alten Mann das Smartphone gestohlen. Der 20-Jährige befand sich gegen 05.40 Uhr auf dem Heimweg. In der Steiermärker Straße wurde er von dem Unbekannten angerempelt, zuhause stellte er fest, dass sein Smartphone aus seiner Jackentasche gestohlen worden war. Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, er hatte nach Angaben des 20-Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild. Er hatte mittellange schwarze Haare, die seitlich kurz geschnitten waren und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Bomberjacke der Marke "Alpha Industries", eine blaue Jeans und eine silberne Armkette. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

