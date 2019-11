Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch scheitert

Neuenrade (ots)

Am 15.11.2019 brachten die Eigentümer einer Garage "An der Rabeneiche" einen versuchten Einbruch zur Anzeige. Unbekannte Täter hatten vermutlich mittels eines Glasschneiders die Scheibe eines doppelverglasten Fensters herausgeschnitten. Die dahinterliegende Scheibe blieb unbeschädigt und die Täter drangen nicht ein. Es entstand Sachschaden.

Am Samstag, 16.11.2019, in der Zeit von 17 Uhr bis gegen 21 Uhr hebelten unbekannte Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Hauses an der Stummelstraße auf. Die Einbrecher stiegen ein, durchsuchten die Räume und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

