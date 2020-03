Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (27.02.2020) das Auto einer 34- Jährigen, das in der Hauptstätter Straße geparkt war, gestohlen. Die Frau hielt sich zwischen 19.40 Uhr und 00.00 Uhr in einem dort befindlichen Lokal auf. Vermutlich stahlen die Täter dort den Fahrzeugschlüssel aus der Jackentasche der Frau. Sie bemerkte den Diebstahl am Folgetag (28.02.2020) gegen 10.15 Uhr. Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen ES-PA 113. Der Zeitwert des Autos beträgt mindestens 7.000 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

