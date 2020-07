Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200708 - 0671 Frankfurt - Gallus: Fehlende Beleuchtung wird Drogenkurier zum Verhängnis

Frankfurt (ots)

(hol) Fast 40 Gramm Kokain, knapp 20 Gramm Crack und ein gestohlenes Mountainbike - so lautet die Bilanz einer Routinekontrolle eines Fahrradfahrers im Gallus vergangene Nacht.

Gegen 02:15 Uhr fiel einer aufmerksamen Funkstreife ein Fahrradfahrer in der Mainzer Landstraße auf, der ohne jegliche Beleuchtung unterwegs war. Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Da er sich nicht ausweisen konnte, durchsuchten ihn die Beamten nach Ausweisdokumenten. Sie staunten nicht schlecht, als sie anstelle eines Passes die o.g. Rauschmittel in seinen Hosentaschen fanden. Zudem verwickelte sich der 28-Jährige in Widersprüche, was die Herkunft des von ihm mitgeführten hochwertigen Mountainbikes (Hersteller: Univega) anging. Die Folge: Die Polizei stelle das Rad zusammen mit den Drogen sicher.

Der aus Albanien stammende Mann wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert und soll im Laufe des heutigen Tages aufgrund des Drogenbesitzes einem Haftrichter vorgeführt werden. Darüber hinaus steht der Mann im Verdacht, das Fahrrad gestohlen zu haben und sich illegal in Deutschland aufzuhalten.

