Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200708 - 0670 Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Zimmerbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 8. Juli 2020, gegen 02.05 Uhr, kam es in einem Anwesen in der Egerländer Straße zu einem Brand.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein 29-jähriger Mann mit einer Zigarette eingeschlafen. Diese entzündete daraufhin einen Bürostuhl. Die Flammen hatten bereits auf das Bett übergegriffen, als der 29-Jährige wieder erwachte und sofort mittels eines Feuerlöschers die Flammen bekämpfte. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der größte Teil des Brandes bereits gelöscht. Allerdings hatte sich der 29-Jährige bei der Brandbekämpfung Verbrennungen an den Händen zugezogen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Durch das Feuer wurde das Zimmer verrußt, Teile des Mobiliars zerstört und eine Fensterscheibe war zerborsten. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 10.000 EUR.

