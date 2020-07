Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200707 - 0668 Frankfurt-Ostend: Diebisches Duo auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Abend nahm die Polizei zwei Diebe auf frischer Tat fest, die sich zuvor mit einem unterschlagenen Schlüssel Zugang zu einem Restaurant verschafft hatten.

Gegen 22 Uhr informierte die Inhaberin eines Restaurants in der Hanauer Landstraße die Polizei darüber, dass das Restaurant soeben mittels eines unterschlagenen Zugangsschlüssels geöffnet wurde. Den Schlüssel hatte ein Ex-Mitarbeiter des Unternehmens nach seiner Kündigung nicht zurückgegeben. Nachdem die Inhaberin am heutigen Abend von einer Sicherheitsfirma über die Benutzung dieses Schlüssels informiert wurde, witterte sie eine mögliche Straftat. Dieser Verdacht sollte sich kurze Zeit später bestätigen, als die Funkstreifen vor Ort zwei Männer feststellten, die dabei waren, mehrere Kisten Lebensmittel und Getränke aus dem Restaurant in ihren Pkw zu verladen. Unmittelbar danach klickten die Handschellen und der illegale "Einkauf" wurde durch die Polizei unterbunden. Unter den beiden Dieben befand sich auch der Ex-Mitarbeiter des Restaurants, der neben dem unterschlagenen Schlüssel, auch einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Das Diebesgut in Höhe von ca. 800 EUR wurde vor Ort an die Inhaberin des Restaurants ausgehändigt.

Die beiden 24-jährigen Männer aus Darmstadt mussten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, in Ermangelung von Haftgründen, wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

