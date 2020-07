Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200707 - 0667 Frankfurt-Kalbach: Sechsjähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 6. Juli 2020, gegen 17.20 Uhr, wurde ein sechsjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Wiesengrund schwer verletzt.

Der Junge befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Tretroller am Straßenrand, hinter einem dort geparkten Auto. Im nächsten Moment stürzte der Junge auf die Straße und wurde anschließend von einem Seat Ibiza erfasst und schwer verletzt. Der 31-jährige Fahrer hielt sofort an. Der Junge, der sich in Begleitung seiner Mutter befand, wurde in einem Rettungswagen erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

