Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200706 - 0664 Frankfurt-Sachsenhausen: Zusammenstoß von zwei Radfahrern - Polizei sucht Zeugen!

Frankfurt (ots)

(ne)Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag (3.7.2020) um 22:30 Uhr sind zwei Fahrradfahrer am Schaumainkai (Tiefkai) Höhe Hausnummer 70 frontal zusammengestoßen. Eine 34-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Zuvor war ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem Tiefkai aus südwestlicher Richtung kommend unterwegs. Hier kam ihm die 34-Jährige auf einem Trekkingrad entgegen. Aus bislang nicht geklärter Ursache stießen beide frontal zusammen und kamen zu Fall. Die Frau erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob der bislang unbekannte Mann ebenfalls Verletzungen davon trug, ist nicht bekannt. Zeugen hatten den Unfall nur akustisch wahrgenommen und kurz danach beide Radfahrer auf den Weg liegen sehen. Noch vor Eintreffen der Polizei war der unbekannte Mann mit seinem Fahrrad jedoch wieder verschwunden. Er konnte wie folgt beschrieben werden: 180cm groß, mollige Figur, hellere Haut, Glatze, er trug ein rotes T-Shirt und einen Rucksack. Er fuhr auf einem dunklen Mountainbike. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder auch zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 8. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10800 zu melden.

