Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200706 - 0662 Bundesautobahn 5/661: Geisterfahrer mit Lkw

Frankfurt (ots)

(fue) Der 44-jährige Fahrer eines Scania Sattelzuges war am Montag, den 6. Juli 2020, gegen 00.15 Uhr, unterwegs auf der BAB5 in Fahrtrichtung Darmstadt. Am Autobahnkreuz Bad Homburg wollte er auf die BAB 661 in Richtung Egelsbach abfahren, um von dort zum Frischezentrum zu gelangen. Am Ende der Verbindung zur BAB 661 fuhr er jedoch nicht nach rechts, in Richtung Egelsbach, sondern nach links, in Richtung Bad Homburg. Somit befand er sich nun auf der nach Egelsbach führenden Fahrspur der BAB 661, jedoch in Fahrtrichtung Bad Homburg. Als er den Fehler bemerkte, wollte er noch an der Anschlussstelle Bad Homburg wenden, unterließ dies Vorhaben jedoch, als er auf seinem Navigationsgerät den dortigen Kurvenverlauf erkannte. Er blieb nun auf dem Zufahrtstreifen stehen. Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Frankfurt wurde auf den Vorfall aufmerksam und verständigte eine zweite Funkstreife. Somit war es möglich, die Anschlussstelle Bad Homburg für etwa 10 Minuten zu sperren und dem Lkw das Wenden zu ermöglichen. Durch den geringfügigen Verkehr war es nicht zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Der Fahrer des Lkw, der ausschließlich der türkischen Sprache mächtig war, wurde bei dem Wendemanöver telefonisch durch einen türkischsprachigen Polizeibeamten unterstützt. Gegen Erhebung einer Sicherheitsleistung konnte der Fahrer seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell