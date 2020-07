Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200705 - 0658 Frankfurt-Gutleutviertel: Durch Messerstich schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang noch völlig unbekannt, sind die Hintergründe und der genaue Geschehensablauf einer Tat, die sich am Samstag, den 4. Juli 2020, gegen 23.05 Uhr, auf dem Wiesenhüttenplatz ereignete. Dort waren ein 23-Jähriger aus Limburg und ein 20-jähriger Wohnsitzloser zusammengetroffen und in Streit geraten. Im Laufe der sich daraus entwickelnden Auseinandersetzung zog der 23-Jährige ein Messer und verletzte den 20-Jährigen damit schwer im Oberkörperbereich. Der 20-Jährige wurde in einem Krankenhaus sofort operiert und ist bislang nicht vernehmungsfähig. Der beschuldigte 23-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung, noch in Tatortnähe, von Beamten des 4. Polizeirevieres festgenommen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551199 in Verbindung zu setzen.

