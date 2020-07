Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200705 - 0656 Frankfurt-Oberrad: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Rund 20.000 EUR Sachschaden entstand am Samstag, den 4. Juli 2020, gegen 15.10 Uhr, bei dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Offenbacher Landstraße. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand, in der im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung, von einer Mehrfachsteckdose ausgegangen sein. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr musste noch weitere acht Wohnungen öffnen, da diese stark verraucht waren. Der Mieter der Brandwohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung, er hatte Bekannte besucht.

