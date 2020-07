Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200703 - 0653 Frankfurt-Innenstadt: Nachtrag zur Meldung 200623 - 0614: Fahndung nach dem Brandstifter - Phantombild veröffentlicht

(hol) Wie hinlänglich bekannt, kam es am Montag, dem 22.06.2020, gegen 20:40 Uhr zu einer Brandstiftung an einem Gebäudekomplex der Agentur für Arbeit in der Fischerfeldstraße 10-12 durch einen bislang unbekannten Mann. Durch diesen wurde dort der Inhalt eines Containers entzündet und ein Molotowcocktail durch ein zuvor zerstörtes Kellerfenster geworfen. Im Nahbereich des Gebäudekomplexes fand die Polizei zudem weitere präparierte Molotowcocktails. Der Täter flüchtete auf einem schwarzen Mountainbike die Mainstraße entlang und bog dann in die Brückhofstraße ab.

Täterbeschreibung:

- Männlich - ca. 40-50 Jahre alt - ca. 180 - 185 cm groß - kräftige Statur, muskulös - graumelierter Bart - schwarze Wollmütze - schwarzes Oberteil - schwarze Cargohose - schwarzer Rucksack - schwarzes Mountainbike

In diesem Zusammenhang wurde nun ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen oder zur Tat nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter 069 / 755-51599 entgegen. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ermittlung des Tatverdächtigen führen, ist eine Belohnung i. H. v. 2.000 Euro ausgesetzt.

