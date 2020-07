Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200703 - 0651 Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 58-jähriger Mann aus Kroatien traf am Donnerstag, den 2. Juli 2020, gegen 20.00 Uhr, in der Karlsruher Straße auf zwei Frauen, mit denen er eine kurze Unterhaltung hatte. Während des Gespräches bemerkte er, wie ihm eine der Frauen das Portemonnaie aus der Hosentasche entwendete. Dem Geschädigten gelang es, die beiden Frauen, die noch versucht hatten, zu flüchten, zu stellen und sein Portemonnaie zurückzuholen. Ein in der Nähe befindlicher Passant war auf die Situation aufmerksam geworden und hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt. In der Geldbörse hatten sich rund 245 EUR und 210 Kuna befunden. Bei den beiden tatverdächtigen Frauen handelt es sich um zwei Frankfurterinnen im Alter von 20 und 21 Jahren.

Beide wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

