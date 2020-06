Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Arbeitsunfall in Varel - bei Flexarbeiten verletzt

Varel (ots)

Am Mittwochnachmittag, 17.06.2020, kam es gegen 16 Uhr bei Flexarbeiten auf einem Gehöft an der Oldenburger Straße zu einem Arbeitsunfall. Bei den Arbeiten haben sich Restgase in einem 200-Liter-Metallfass entzündet. Durch die dadurch entstandene Stoßwelle erlitt ein 29-Jähriger leichte Verbrennungen im Gesicht und schwerere Verbrennungen an einer Hand, die die Versorgung in einer Spezialklinik erforderlich machen. Zwecks Erstversorgung und Verbringung des Mannes war der Einsatz eines Notarztes mit einem Rettungshubschrauber erforderlich. Über den Gesundheitszustand können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

