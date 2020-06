Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 17.06.2020, kam es in der Preußenstraße gegen kurz nach halb sieben zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr mit seinem Transporter die Klinkerstraße in Richtung Osten. An der Einmündung Preußenstraße wollte er nach rechts abbiegen und übersah dabei eine 30-jährige Radfahrerin, die den rechten Radweg der Preußenstraße in Richtung Süden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 30-Jährige stürzte und sich dabei eine Kopfplatzwunde zuzog. Sie wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell