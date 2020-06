Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Wilhelmshaven - Täter flüchtet auf einem Fahrrad - Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochnachmittag, 17.06.2020, kam es gegen 16:55 Uhr vor einem Verbrauchermarkt in der Graudenzer Straße zu einer Körperverletzung. Nach jetzigem Kenntnisstand soll es zuvor zu einem Streitgespräch gekommen sein. Danach schlug und trat der Täter gegen den Kopf des am Boden liegenden 45-jährigen männlichen Opfers. Der männliche Täter konnte mit einem Fahrrad fliehen und wird in einem Alter von Ende 40, Anfang 50 beschrieben. Er soll außerdem einen drei-Tage-Bart und weißgraue Haare gehabt haben. Zur Tatzeit trug er eine kurze Hose, ein T-Shirt und bei seiner Flucht auf dem Fahrrad trug er einen blau-silberfarbigen Fahrradhelm. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die ergänzende Angaben, insbesondere zum flüchtenden Täter machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

