Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus einem Schuppen in Varel - Täter entwenden Steuergerät

Varel (ots)

Im Zeitraum vom 15.- 16.06.2020 kam es in der Neuwangerooger Straße zu einem Diebstahl eines in der Wand verankerten Steuergerätes aus einem Schuppen. Zeugen, die verdächtige Person gesehen haben oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell