Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufmerksamer Nachbar beobachtet ein verdächtiges Fahrzeug und zwei männliche Personen in Obenstrohe - Polizei bittet in diesem Zusammen um sofortiges Alarmieren

Varel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 17.06.2020, beobachtete ein aufmerksamer Anwohner gegen kurz vor 2 Uhr in der Mühlenteichstraße einen dunklen Transporter mit auswärtigem Kennzeichen. Die beiden Insassen verhielten sich in verdächtiger Art und Weise im Bereich eines Grundstückes. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurden diese mutmaßlich gestört und flüchteten mit dem Fahrzeug. Die Polizei wurde erst am Donnerstagvormittag, 18.06.2020, über diese Feststellungen in Kenntnis gesetzt und nimmt diesen Anlass um sofortiges Alarmieren zu bitten: "Je eher wir alarmiert werden, desto eher können wir unsere Maßnahmen treffen und damit im Idealfall auch noch Personen oder ein Fahrzeug antreffen, kontrollieren und Verdächtige identifizieren" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Scheuen Sie sich nicht, die 110 zu wählen - wir sind für Sie da!" Zeugen, die diesen Transporter bzw. verdächtige Personen ebenfalls bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell