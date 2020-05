POL-RZ: In Antiquitätengeschäft eingebrochen

Polizeidirektion Ratzeburg

14. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 07. bis 11. Mai 2020 - Timmerhorn/Jersbek

In dem Zeitraum vom 07. bis zum 11. Mai 2020 kam es in Timmerhorn, in der Alten Landstraße, zu einem Einbruch in ein Antiquitätengeschäft.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter über den Hinterhof Zugang zum Dachboden. Durch ein freigelegtes Loch im Boden gelangten die Täter vom Dachboden in den Innenbereich. Die Räume des Geschäftes wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Täter entwendeten verschiedene Antiquitäten, die auf einen Wert von ca. 30.000 Euro geschätzt wurden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind in dem o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Alten Landstraße und der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweise bitte unter der Telefonnummer: 04102 / 8090.

