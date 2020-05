Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

13. März 2020 | Kreis Stormarn - 12.05.2020 - Tremsbüttel

Am 12.05.2020, gegen 12.50 Uhr, sind in der Lasbeker Straße in Tremsbüttel zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist ein 30-jähriger Fahrer eines VW Golf in der Lasbeker Straße direkt auf das entgegenkommende Fahrzeug einer 31-jährigen Opel Zafira-Fahrerin zugefahren. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden sowohl der Golf-Fahrer als auch die Opel-Fahrerin und ihre zwei Mitfahrerinnen (30 und 51 Jahre alt) leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallablaufs hinzugezogen. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe beim 30-jährigen angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Beamten der Polizeistation Bargteheide haben die Ermittlungen aufgenommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lasbeker Straße bis ca. 15 Uhr voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

