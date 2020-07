Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200703 - 0652 Frankfurt-Gallus: Randalierer in Bar festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Donnerstagabend (02.07.2020) kam es in einer Bar im Gallus zu einer Festnahme eines 40-jährigen Mannes. Dieser verletzte zunächst einen anderen Gast, dann sich selbst und schließlich einen Polizeibeamten. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 40-Jährige mit einem anderen Gast in einer Bar auf der Mainzer Landstraße in einen Streit. Im weiteren Verlauf schlug er erst diesen mit einem Aschenbecher gegen den Kopf und dann sich selbst. Dadurch wurden sowohl der 40-jährige Beschuldigte also auch sein 47-Jähriger "Kontrahent" verletzt. Die alarmierte Polizei nahm den aggressiven Mann fest, welcher aufgrund der sich selbst zugeführten Verletzung zunächst in ein Krankenhaus kam. Auf der Fahrt ins Krankenhaus beleidigte er die Rettungssanitäter und eingesetzten Polizeibeamten. Da eine stationäre Aufnahme nicht erforderlich war, nahmen die Beamten ihn mit auf das Revier, wo er eindeutig identifiziert werden konnte. Dabei stellte sich heraus, dass dieser über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Bei seiner anschließenden Verbringung in eine Zelle leistete er mit einem Kopfstoß und Tritten in Richtung eines Polizeibeamten erheblichen Widerstand. Dieser wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. In der Hosentasche des Beschuldigten konnte bei dessen Durchsuchung eine geringe Menge an Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Festgenommene soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

