Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200705 - 0655 Frankfurt-Nied: Gartenhütte niedergebrannt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 4. Juli 2020, gegen 05.35 Uhr, brannte eine Gartenhütte auf dem Gelände eines Kleingartenvereines an der Ecke Birminghamstraße/Oeserstraße ab. Durch die verständigte Feuerwehr konnten die Flammen vollständig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 EUR geschätzt.

