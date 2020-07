Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200705 - 0660 Frankfurt-Hausen: Gestohlener Roller in Brand gesetzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 5. Juli 2020, gegen 02.45 Uhr, ging auf dem Dienststellenpostfach des 11. Polizeirevieres eine Mail ein, wonach ein Motorroller in der Nähe des Hausener Wehres brenne. Der Mail war noch ein Bild des brennenden Rollers beigefügt. Die sofort nach dort entsandte Streife konnte dann in der Verlängerung der Hausener Obergasse, kurz vor dem Wehr, die noch qualmenden Reste eines Motorrollers (Kleinkraftrad) feststellen. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Halter konnte schnell ausfindig gemacht werden. Er hatte den Diebstahl seines Rollers noch nicht bemerkt. Im Rahmen der Tatortabsuche konnte auf der gegenüberliegenden Flussseite der Nidda ein E-Scooter aufgefunden werden, an dem beide Räder durch Feuer beschädigt waren. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 EUR belaufen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511100 in Verbindung zu setzen.

