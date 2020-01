Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert anlässlich des Demonstrationsgeschehens aus Anlass des 75. Jahrestages der Bombardierung Magdeburgs

Magdeburg (ots)

Am morgigen Freitag, den 17. Januar 2020 finden in Magdeburg im Zusammenhang mit dem 75. Jahrestag der Bombardierung der Stadt im II. Weltkrieg zahlreiche versammlungsrechtliche Veranstaltungen statt. Die Bundespolizei erwartet eine rege Nutzung der Bahn durch an- und abreisende Versammlungsteilnehmer. Dadurch kann es im Verlauf des gesamten Tages zu einer starken Frequentierung des Hauptbahnhofes Magdeburg sowie allen umliegenden Stadtbahnhöfen und Haltepunkten kommen.

Der Einsatz der Bundespolizei ist darauf ausgerichtet, die friedliche An- und Abreise der Versammlungsteilnehmer zu überwachen und Gefahren für alle Reisenden und den Bahnanlagen selbst abzuwehren.

Für Presseanfragen stehen Medienvertretern am Veranstaltungstag Ansprechpartner unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:

- 0391 / 56549 - 504 - 01520 4617860.

Rückfragen bitte an:

