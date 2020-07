Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200705 - 0659 Frankfurt-Gutleutviertel: Brand an Supermarkt

Frankfurt (ots)

(fue) An einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Zanderstraße kam es am Samstag, den 4. Juli 2020, gegen 23.15 Uhr, zu einem Brand. Betroffen war der Lieferanteneingang eines Supermarktes in dem Gebäude. Dort abgestellte Boxen und Rollwagen gingen in Flammen auf. Erheblich beschädigt wurden auch die Türen zum Lager sowie die Hausfassade. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 EUR beziffern. Von Brandstiftung ist auszugehen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

