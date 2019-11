Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Backofen brannte in einer Wohnung - Gemeldeter Wohnungsbrand in der Harkortstraße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

Ein Wohnungsbrand wurde der Freiw. Feuerwehr Herdecke um 13:01 Uhr aus der Harkortstraße gemeldet. Anwohner hatten in einem Mehrfamilienhaus eine Rauchentwicklung sowie einen piependen Heimrauchmelder wahrgenommen.

Ein Löschfahrzeug und eine Drehleiter waren bereits nach fünf Minuten an der Einsatzstelle. In der verrauchten Wohnung im ersten Obergeschoss befand sich eine Person. Dieser versuchte gerade mit einer Leiter an den piependen Rauchmelder zu kommen. Die Person verkannte aus Sicht der Feuerwehr die Gefahr des Brandrauches und wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Der 76- jährige Patient wurde vom Wetteraner Rettungsdienst gesichtet, verweigerte aber die anschließend die Mitfahrt ins Krankenhaus.

Die Ursache war auch schnell klar. In der Wohnung brannte der Backofen. Der Kleinbrand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurden Treppenraum und die Wohnung schließlich entraucht. Wohnung und Gebäude sind weiterhin nutzbar.

Auch die Polizei war neben der Feuerwehr, die mit einem erweiterten Löschzug ausgerückt war, und dem Rettungsdienst (Notarzt und zwei Rettungswagen) 45 Minuten im Einsatz.

Bildquelle: André Winkelhardt, Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Herdecke

Pressestelle

Christian Arndt

Telefon: +49 (0)163 86 11 240

E-Mail: christian.arndt@feuerwehr-herdecke.de

www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell