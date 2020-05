Polizei Essen

POL-E: Essen: Stark alkoholisierter 16-jähriger Kradfahrer und gleichaltriger Sozius flüchten vor Polizei - Betroffener äußert Vorwürfe gegen die polizeilichen Maßnahmen

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Polizeibeamte der Wache Mitte bemerkten Donnerstagfrüh (7. Mai) um 3:48 Uhr an der Steeler Straße, Ecke Huttropstraße ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen. Zunächst sollten die Personen und das Krad im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft werden. Nachdem die Beamten den Streifenwagen gewendet und einige Meter hinter dem Krad fuhren, konnten sie jedoch deutliche Schlangenlinien des Fahrers feststellen. Dies ließ den Verdacht zu, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stehen könnte. Als der Fahrer des Krads bemerkte, wie die Beamten das Anhaltesignal ("Stopp Polizei") betätigten und zudem das Blaulicht einschalteten, gab dieser Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung bog der Kradfahrer an der Kreuzung Moltkestraße in den Gegenverkehr, touchierte jedoch kurz darauf den Bordstein des Gehwegs und geriet stark ins Taumeln. Dabei prallte das Krad gegen den rechts neben ihn fahrenden Streifenwagen, wodurch der Kradfahrer (16) und sein Sozius (16) zu Boden stürzten. Als die Beamten aus ihrem Streifenwagen ausstiegen, hatte sich der 16-jährige Kradfahrer bereits wieder aufgerappelt und schien sich der Kontrolle nun zu Fuß entziehen zu wollen. Um eine Flucht zu verhindern wurde er ergriffen und für die Fesselung zu Boden gebracht. Dabei verlor er seinen unverschlossenen Helm. Nach der Fesselung des am Boden liegenden Esseners wurde dieser wieder aufgerichtet. Dort stellten die Beamten fest, dass er einen oberflächlichen Kratzer an der Stirn hatte. Der Sozius hatte während der Eingriffsmaßnahmen die Arme gehoben und gab an, nicht fliehen zu wollen. Eine ärztliche Behandlung lehnten beide Essener ab. Der Kradfahrer gab auf Nachfrage an, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat und vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert habe. Ein Atemalkoholtest bestätigte seine Aussage, sodass er zwecks Blutprobe der Polizeiwache zugeführt wurde. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf der Wache seinen Eltern übergeben. Denen gegenüber äußerte er überraschend, dass die Polizeibeamten bei der Festnahme seinen Kopf mehrfach auf den Asphalt geschlagen und dadurch den Kratzer am Kopf verursacht hätten. Die Essener Polizei ermittelt wegen des Verkehrsunfalls mit verletzter Person, Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. (ChWi)

