Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber erbeutet mit Messer Bargeld - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Ein Räuber erbeutete Mittwochabend (6. Mai) in der Essener Innenstadt mit einem Messer Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:35 Uhr war ein Spaziergänger auf der Lindenallee unterwegs. Plötzlich trat ein Unbekannter an den 40-Jährigen heran. Dieser zückte ein Messer und forderte Bargeld. Der Passant kam der Forderung nach. Mit der Beute flüchtete der Täter in den Waldthausenpark. Der Flüchtige soll zirka 1,75 Meter groß und zirka 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hat einen dunklen Teint, braune Augen, eine hagere Statur und sprach in gebrochenem Deutsch. Bekleidet war er mit einem blauen Mundschutz, einem grauen Kapuzenpulli, einer dunkelblauen oder schwarzen Hose sowie grauen Sneakers. Der Ermittler des Raubkommissariats sucht Zeugen, die Angaben zum Räuber machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0. / MUe

