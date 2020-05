Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto auf Severinstraße angezündet - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel: In der Nacht von Samstag, 2. Mai, auf Sonntag, 3. Mai, brannte in der Severinstraße, nahe der Kreuzung Klosterstraße, ein geparkter Opel Mokka. Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen sah ein Zeuge den brennenden Wagen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Etwa gegen 18 Uhr am Samstagabend hatte der Halter den Wagen dort abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw

