Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgängerin tritt auf Fahrbahn - Autofahrer versucht vergebens auszuweichen

Essen (ots)

45128 E-Südviertel: Eine Fußgängerin trat Mittwochabend (6. Mai) im Essener Südviertel auf eine Fahrbahn. Ein Autofahrer versuchte vergebens auszuweichen. Gegen 19:35 Uhr war ein Pkw-Führer auf der Rellinghauser Straße in Richtung Moltkestraße unterwegs. Plötzlich trat, in Höhe der Haltestelle Essen-Süd S, von rechts eine Passantin auf die Straße. Der 24 Jahre alte Golf-Fahrer versuchte der Frau auszuweichen. Er stieß mit ihr zusammen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Pollern. Die 40-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, wo man sie nach wie vor behandelt. / MUe.

