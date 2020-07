Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200708 - 0669 Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstagabend, den 07.07.2020, ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad stürzte und tödliche verletzt wurde.

Der Motorradfahrer war gegen 21:40 Uhr alleine auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als er aus bislang noch unbekannter Ursache in Höhe der Anschlussstelle Kelsterbach nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit der dortigen Schutzplanke und stürzte infolgedessen. Der 44-jährige Mann wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Das beschädigte Motorrad wurde sichergestellt.

Die genaue Ursache des Unfalls sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die rechte Fahrspur war während den Maßnahmen an der Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt.

