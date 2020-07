Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200709 - 0675 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Räuber festgenommen und Betäubungsmittel sichergestellt

Frankfurt (ots)

(lu) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs (08.07.2020) nahm die Polizei drei Männer fest, die zuvor mutmaßlich zwei andere Männer geschlagen und deren Rucksack geraubt haben. Bei einem der Männer fanden die Beamten noch eine größere Menge Drogen.

Gegen 05:00 Uhr befanden sich die beiden späteren Geschädigten im Alter von 23 und 33 Jahren nach ihrem Feierabend in der Münchener Straße, um an einem dortigen Kiosk Getränke zu kaufen. Dort sollen drei Männer auf sie zugekommen sein und unvermittelt auf beide Personen eingeschlagen und den mitgeführten Rucksack des 23-Jährigen geraubt haben. Im weiteren Verlauf warf einer der Beteiligten den Rucksack auf seiner Flucht weg, wodurch der Eigentümer ihn wieder an sich nehmen konnte.

Die herbeigerufenen Funkstreifenbesatzungen wurden vor Ort auf zwei Tatverdächtige hingewiesen, die anschließend im unmittelbaren Umfeld zum Tatort festgenommen wurden. Bei der Kontrolle der beiden 29- und 41-jährigen Männer stellte sich heraus, dass sich beide zudem illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort deuteten die Beteiligten eine weitere vorbeilaufende Person heraus, bei der es sich mutmaßlich um den dritten Tatverdächtigen handelte. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten knapp 45 Gramm Heroin und eine kleine Menge Crack.

Alle drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und werden im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

