Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 14. August 2020, gegen 07.08 Uhr, kam es auf der Straße Hoher Esch zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jähriger Fahrrad-Fahrer aus Vechta befuhr die Straße Hoher Esch in Richtung Telbrake als ein nicht angeleinter Hund einer 55-jährigen Frau aus Vechta aus einem Feldweg auf die Straße vor das Fahrrad lief. Der 58-Jährige stürzte daraufhin und erlitt leichte Verletzungen. Der Hund blieb unverletzt. Ein Sachschaden am Fahrrad war bislang nicht erkennbar. Eine Rettungsdienstbesatzung war vor Ort.

Bakum- "Längeres" Fahren ohne Führerschein endet in Bakum

Am Freitag, 14. August 2020, 10:15 Uhr, stoppten Beamte in Bakum, auf der Vechtaer Straße (am Harmer Holz) einen VW-Golf, der von einem 31-jährigen aus Stockach (Baden-Württemberg) gefahren wurde. Dieser konnte bei der Kontrolle lediglich einen kosovarischen Führerschein vorlegen, obwohl er bereits schon seit über drei Jahren in Deutschland wohnt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, zum Glück konnten Verwandte ihn und seine Familie von der Kontrollstelle abholen.

