Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots)

Am Montagabend (20.01.), um 18.00 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Osnabrücker Straße/Rheiner Landstraße/Birkenallee ein Verkehrsunfall. Ein silberfarbener VW Bulli /Transporter fuhr aus Richtung Lotte kommend in den Kreisverkehr ein, wo er mit einem vorfahrtberechtigen schwarzen VW Golf kollidierte. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt fort und fuhr in Richtung Osnabrück davon. Das flüchtige Fahrzeug müsste linkseitig beschädigt worden sein. Die ersten beiden Buchstaben des vermutlich ausländischen Kennzeichens sollen CB lauten. An dem VW Golf entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Zur Unfallzeit herrschte am Unfallort starkes Verkehrsaufkommen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

