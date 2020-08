Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen LK Cloppenburg für Samstag, 15.08.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperverletzung mit Messer

Am Freitag, 14.08.20, ca. 15.20 h, kam es im Ortsteil Neuscharrel zu Streitigkeiten zwischen einem 29-jährigen Neuscharreler und einem 38-jährigen Saterländer. Im Rahmen dieses Streites entfernte sich das Opfer zunächst vom Vorfallsort. Der 29-jährige Neuscharreler folgte dem 38-jährigen Opfer mit einem Fahrrad und fügte diesem 2 oberflächliche Verletzungen mit einem Messer zu. Das Opfer wurde hierdurch am Rücken leicht verletzt und konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe -Ahrensdorf - Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.08.20 bis Freitag 14.08.20, wurde ein Stahlmattenzaun an einer Sandentnahmestelle eines ortsansässigen Unternehmens am Schafdamm in Ahrensdorf beschädigt. Die zurzeit unbekannten Beschuldigte betraten daraufhin widerrechtlich das Betriebsgelände. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 14.08.20 wurde gegen 14.30 h ein 27-jähriger Friesoyther durch Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe an der Schwaneburger Straße kontrolliert. Der 27-jährige führte ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe, Bundesstraße 401, Verkehrsunfall mit betrunkenem Unfallbeteiligten

Am Freitag, 14.08.20, 14.24 h, kam es auf der B 401 zu einem Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Unfallbeteiligten. Die B 401 war in Höhe Friesoythe-Schwaneburg durch ein Baustellenfahrzeug eines Privatunternehmens ordnungsgemäß abgesichert. Vor Ort wurden Grünpflegemaßnahmen durchgeführt. Das Sicherungsfahrzeug war zum Unfallzeitpunkt unbesetzt. Ein 39-jähriger kroatischer LKW-Fahrer befuhr die B 401 aus Papenburg kommend in Richtung Oldenburg. Er übersah das Sicherungsfahrzeug und fuhr auf dieses auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 2,52 %o. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ferner musste der Beschuldigte vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten, da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in zurzeit unbekannter Höhe.

Friesoythe, Neuscharreler Straße - Vollsperrung aufgrund eines technischen Defektes an einem Rettungshubschrauber

Am Freitag, 14.08.20, kam es um ca. 12.20 h zu einem Arbeitsunfall auf einem Baustellengelände. Ein Bauarbeiter wurde bei Ausschalungsarbeiten schwer verletzt. Im Rahmen dieses Rettungseinsatzes wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser landete vor Ort auf der K 146 (Neuscharreler Str.) Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach Beendigung des Rettungseinsatzes trat am Rettungshubschrauber ein technischer Defekt auf. Der Hubschrauber konnte aufgrund eines Sensorfehlers nicht mehr gestartet werden. Da der Verkehr am Landeort nicht vorbeigeleitet werden konnte, musste seitens der Straßenmeisterei Friesoythe eine Vollsperrung der K 146 eingerichtet werden. Zur Fehlerbehebung wurde ein Techniker einer Spezialfirma angefordert. Die Freigabe der K 146 erfolgte um 20.45 h nach erfolgreicher Reparatur des Rettungshubschraubers.

