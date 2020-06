Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Forellen gestohlen

Bad Iburg (ots)

Unbekannte suchten zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Dienstagmorgen (07 Uhr) eine Forellenzucht an der Bergstraße heim. Der oder die Täter gelangten vermutlich über den rückwärtigen Bereich auf das Gelände und machten sich dann an einem Teich zu schaffen. Sie stahlen mehrere hundert Kilo Forellen und flüchteten unerkannt. Die Ermittler der Polizei in Bad Iburg bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05403/2285 zu melden.

