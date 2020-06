Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Mini gleich zweimal von Unfallflucht betroffen

Bad Iburg (ots)

In der vergangenen Woche kam es im Bereich der Ecke Rathausstraße/Kleine Straße zu zwei Unfallfluchten, bei denen kurioserweise immer das gleiche Auto beschädigt wurde. So wurde der in der Kleinen Straße abgestellte graue Mini Countryman zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag am vorderen linken Kotflügel sowie am Freitag an der hinteren rechten Tür beschädigt. In beiden Fällen kümmerten sich die unbekannten Verursacher nicht um den entstandenen Schaden und fuhren einfach weg. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Bad Iburg. Telefon: 05403-2285.

