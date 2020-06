Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Unfall mit mehreren Verletzten

Badbergen (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Citroen war gegen 17.10 Uhr aus Richtung Vehs kommend in Richtung Badbergen unterwegs und beabsichtigte nach links auf die B68 in Richtung Quakenbrück abzubiegen. Dabei übersah der 40-Jährige offenbar einen auf der Bahnhofstraße entgegenkommenden, bevorrechtigten Mercedes und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Aufprall kippte der Citroen auf die Fahrerseite und kam so zum Stillstand. Die vier Insassen des Mercedes im Alter zwischen 22 und 31 Jahren wurden leicht, der Unfallverursacher im Citroen schwer verletzt. Beide Fahrer kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem Citroenfahrer eine Blutprobe entnommen. Beide Pkw hatten nur noch Schrottwert und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell