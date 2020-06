Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Bauernhaus in Ostenfelde von Einbrechern heimgesucht

Melle (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Sonntagmorgen (10.30 Uhr) in ein Bauernhaus am Spilkerweg ein. Der oder die Täter verschafften sich über eine Nebeneingangstür Zutritt zu den Wohnräumen, durchwühlten das Mobiliar und flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Einbrecher etwas mitnahmen, ist nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

