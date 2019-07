Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Linegn - Mit über drei Promille am Steuer

Linegn (ots)

Die Polizei Lingen hat am Dienstagabend eine sturzbetrunkene 53-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Sie war gegen 21.45 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der Lindenstraße unterwegs. Ein freiwilliger Atemalkoholtest im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab einen Wert von 3,14 Promille. Der Niederländerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Weil sie nicht in der Lage war, sich selbständig und sicher nach Hause zu begeben, wurde sie zum Zwecke der Ausnüchterung für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen.

