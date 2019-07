Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Gaspedal mit Bremse verwechselt

Dörpen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es an der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 77-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie wollte gegen 9 Uhr mit ihrer Daimler A-Klasse von einem Parkplatz auf die Fahrbahn einfahren. Beim Rangieren verwechselte sie Gaspedal und Bremse, so dass sie unkontrolliert beschleunigte. Das Auto durchfuhr eine dort eingerichtete Baustelle und stieß anschließend gegen die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt.

