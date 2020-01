Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Mittwoch, d. 08.01.2020, 01.10 Uhr wurde in Altenau, Schultal ein brennender Altpapiercontainer gemeldet. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Altenau wurde der Brand gelöscht. Der Inhalt des Container brannte dennoch vollständig aus und die Lackierung des Stahlblechcontainers wurde beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Altenau oder das Polizeikommissariat Oberharz.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, d. 07.01.2020, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde in Clausthal, Zipser Weg, an einem schwarzen Pkw VW-Golf ein Vorderreifen zerstochen. Bei Aufnahme das Sachverhaltes durch die Polizei konnte an der Reifenflanke ein Einstich entdeckt werden. Bei der Überprüfung anderer dort geparkter Fahrzeuge wurden keine weiteren Sachbeschädigungen festgestellt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.. 05323 94110-0. /Krz.

