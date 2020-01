Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.01.2020

Goslar (ots)

Einbruch in Kanzlei

Goslar. Im Zeitraum von Samstag, 16.00 Uhr, bis Montag, 04.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Anwaltskanzlei in der Innenstadt ein. Hierbei wurden mehrere Türen aufgebrochen und Büroräume durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde ist noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Tagespflege

Goslar. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tagespflegeeinrichtung im Hohen Weg ein. Hierbei versuchten sie die Trinkgeldkasse zu plündern, welche um die Weihnachtszeit jedoch geleert worden war. Die Cent-Beträge ließen sie zurück. Täterhinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Versuchter Einbruch

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter versuchte im Zeitraum vom 21.12.2019 bis 06.01.2020, die verschlossene Zugangstür der "Bürgerstiftung Goslar" aufzuhebeln. Dabei wurden die Türzarge und der Türrahmen beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Brand

Braunlage. Am Montag, kurz vor Mitternacht, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Harzburger Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten ein Carport und mehrere darunter und danebenstehende Fahrzeuge, welche zum Teil stark beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird zunächst auf ca. 90.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Braundursache aufgenommen.

Sachbeschädigung

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Verglasung einer Hauseingangstür in der Marktstraße. Der Tatzeitraum wird von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 10.00 Uhr angegeben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Montag, gegen 11.40 Uhr, befuhren ein 72-jähriger Mann aus Salzgitter mit einem Nissan und ein 43-jähriger Goslarer mit einem Suzuki die B6 in Richtung Posthof. In Höhe Jerstedt überholte der Nissan den Suzuki und touchierte diesen beim Wiedereinscheren. Beide Männer beschuldigten sich gegenseitig der Nötigung im Straßenverkehr. Der entstandene Schaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Hinweise zur Unfall- bzw. Tataufklärung nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Seesen. Wie der Polizei Goslar angezeigt wurde, kam es am Samstag zu einer Verkehrsunfallflucht in der Talstraße in Seesen. Ein 38-jähriger Mann aus Goslar hatte seinen Pkw Mazda dort geparkt und nachträglich eine Beschädigung festgestellt. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Seesen unter 05381-944-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer schädigte beim Ein- oder Ausparken einen Pkw Opel auf dem Parkplatz der Post in der Klubgartenstraße. Der Verkehrsunfall soll sich am Montag, zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr zugetragen haben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, einen geparkten Pkw VW in der Bismarckstraße. Anschließend verließ der unbekannte die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am Außenspiegel zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Holzhausen, POK

